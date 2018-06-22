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"Самедов – моя рідна, близька людина": Воронін на Красній площі про матч-відкриття ЧС-2018

14 червня 16:59 2788 Читать на русском
"Самедов – моя рідна, близька людина": Воронін на Красній площі про матч-відкриття ЧС-2018
Андрій Воронін / Фото Xsport

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін поділився очікуваннями від матчу відкриття чемпіонату світу-2018 між Росією та Саудівською Аравією.

"Настрій хороший. Атмосфера краще, ніж раніше. Зараз видно, що всі чотири роки чекали на цю подію, і через пару годин нарешті почнеться футбольне свято. У 2006 році не вдалося так само відчути атмосферу – ми тоді постійно перебували то в автобусі, то в роздягальні. А зараз розумієш, що це таке. Я недавно був на фіналі Ліги чемпіонів в Києві, отримав масу задоволення – просто море. Сподіваюся, сьогодні буде те ж саме.

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Очікування від гри? Якщо за складом, то збірна Росії, звичайно, сильніше, ніж Саудівська Аравія. Але все буде видно на футбольному полі. У перших іграх завжди хвилюєшся, так що найголовніше – впоратися психологічно.

Самедов – моя рідна, близька людина. Він мене запросив на чемпіонат світу. Хотілося б, щоб у нього все вийшло, адже це його другий і останній чемпіонат світу. Я йому сказав, що є передчуття, що він сьогодні заб'є гол", – розповів Воронін в інтерв'ю виданню championat на Красній площі у Москві.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Андрій Воронін Андрій Воронін Олександр Самедов Олександр Самедов
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