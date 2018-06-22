toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

"Самедов – мой родной, близкий человек": Воронин на Красной площади о матче открытия ЧМ-2018

14 июня 16:59 448 Читати українською
"Самедов – мой родной, близкий человек": Воронин на Красной площади о матче открытия ЧМ-2018
Андрей Воронин / Фото Xsport

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией.

"Настроение хорошее. Атмосфера лучше, чем раньше. Сейчас видно, что все четыре года ждали этого события, и через пару часов наконец начнется футбольный праздник. В 2006 году не удалось так же почувствовать атмосферу – мы тогда постоянно находились то в автобусе, то в раздевалке. А сейчас понимаешь, что это такое. Я сейчас был на финале Лиги чемпионов в Киеве, получил массу удовольствия – просто море. Надеюсь, сегодня будет то же самое.

"Мессі та Роналду наср*ти на Україну – вони їдуть заробляти гроші". Художник – проти ЧС у Росії

Ожидания от игры? Если по составу, то сборная России, конечно, сильнее, чем Саудовская Аравия. Но все будет видно на футбольном поле. В первых играх всегда волнуешься, так что самое главное – справиться психологически.

Самедов – мой родной, близкий человек. Он меня пригласил на чемпионат мира. Хотелось бы, чтобы у него все получилось, ведь это его второй и последний чемпионат мира. Я ему сказал, что есть предчувствие, что он сегодня забьет гол", – рассказал Воронин в интервью изданию championat на Красной площади в Москве.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Россия Россия Россия - Саудовская Аравия Андрей Воронин Андрей Воронин Александр Самедов Александр Самедов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
41
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук