"Самедов – мой родной, близкий человек": Воронин на Красной площади о матче открытия ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией.

"Настроение хорошее. Атмосфера лучше, чем раньше. Сейчас видно, что все четыре года ждали этого события, и через пару часов наконец начнется футбольный праздник. В 2006 году не удалось так же почувствовать атмосферу – мы тогда постоянно находились то в автобусе, то в раздевалке. А сейчас понимаешь, что это такое. Я сейчас был на финале Лиги чемпионов в Киеве, получил массу удовольствия – просто море. Надеюсь, сегодня будет то же самое.

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Ожидания от игры? Если по составу, то сборная России, конечно, сильнее, чем Саудовская Аравия. Но все будет видно на футбольном поле. В первых играх всегда волнуешься, так что самое главное – справиться психологически.

Самедов – мой родной, близкий человек. Он меня пригласил на чемпионат мира. Хотелось бы, чтобы у него все получилось, ведь это его второй и последний чемпионат мира. Я ему сказал, что есть предчувствие, что он сегодня забьет гол", – рассказал Воронин в интервью изданию championat на Красной площади в Москве.