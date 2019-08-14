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Саленко прокоментував можливу відставку Хацкевича після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів

12:32 1419 Читать на русском
Саленко прокоментував можливу відставку Хацкевича після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Колишній нападник киян Олег Саленко поділився думкою щодо перспектив білоруського фахівця.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"Думаю, навіть поразка від Шахтаря і виліт з Ліги чемпіонів не стануть тривожним дзвіночком для Хацкевича. Прямо зараз міняти головного тренера, який готував команду до сезону, недоцільно.

Динамо вперше в своїй історії тричі поспіль не зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів

Так, найбажанішого на даний момент, здобути не вдалося, але попереду ще Ліга Європи, чемпіонат України, в якому ще можна все надолужити. Не хочу говорити, що все так погано.

Вважаю, що кияни ще можуть пошуміти в Європі. Треба посилити навантаження і добре підготуватися до Ліги Європи, у Динамо час ще є. І потрібно більш відповідально ставитися до своєї роботи, за якою спостерігають десятки тисяч людей..." – сказав Саленко у коментарі Команда№1.

"Заср*ли команду далі нікуди", або "Навіть матюкатися не хочеться". Реакція соцмереж на виліт Динамо з Ліги чемпіонів

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Теги
Ліга чемпіонів Динамо - Брюгге Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Олег Саленко
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