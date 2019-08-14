Саленко прокоментував можливу відставку Хацкевича після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів

Колишній нападник киян Олег Саленко поділився думкою щодо перспектив білоруського фахівця.

"Думаю, навіть поразка від Шахтаря і виліт з Ліги чемпіонів не стануть тривожним дзвіночком для Хацкевича. Прямо зараз міняти головного тренера, який готував команду до сезону, недоцільно.

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Так, найбажанішого на даний момент, здобути не вдалося, але попереду ще Ліга Європи, чемпіонат України, в якому ще можна все надолужити. Не хочу говорити, що все так погано.

Вважаю, що кияни ще можуть пошуміти в Європі. Треба посилити навантаження і добре підготуватися до Ліги Європи, у Динамо час ще є. І потрібно більш відповідально ставитися до своєї роботи, за якою спостерігають десятки тисяч людей..." – сказав Саленко у коментарі Команда№1.

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