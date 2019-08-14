Саленко прокомментировал возможную отставку Хацкевича после вылета Динамо из Лиги чемпионов

Бывший нападающий киевлян Олег Саленко поделился мнением о перспективах белорусского специалиста.

"Думаю, даже поражение от Шахтера и вылет из Лиги чемпионов не станут тревожным звоночком для Хацкевича. Прямо сейчас менять главного тренера, который готовил команду к сезону, нецелесообразно.

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Да, желанного на данный момент, добыть не удалось, но впереди еще Лига Европы, чемпионат Украины, в котором еще можно все наверстать. Не хочу говорить, что все так плохо.

Считаю, что киевляне еще могут пошуметь в Европе. Надо усилить нагрузку и хорошо подготовиться к Лиге Европы, у Динамо время еще есть. И нужно более ответственно относиться к своей работе, за которой наблюдают десятки тысяч людей..." – сказал Саленко в комментарии Команда№1.

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