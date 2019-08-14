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Саленко прокомментировал возможную отставку Хацкевича после вылета Динамо из Лиги чемпионов

12:32 306 Читати українською
Саленко прокомментировал возможную отставку Хацкевича после вылета Динамо из Лиги чемпионов
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Бывший нападающий киевлян Олег Саленко поделился мнением о перспективах белорусского специалиста.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Думаю, даже поражение от Шахтера и вылет из Лиги чемпионов не станут тревожным звоночком для Хацкевича. Прямо сейчас менять главного тренера, который готовил команду к сезону, нецелесообразно.

Динамо впервые в своей истории трижды подряд не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Да, желанного на данный момент, добыть не удалось, но впереди еще Лига Европы, чемпионат Украины, в котором еще можно все наверстать. Не хочу говорить, что все так плохо.

Считаю, что киевляне еще могут пошуметь в Европе. Надо усилить нагрузку и хорошо подготовиться к Лиге Европы, у Динамо время еще есть. И нужно более ответственно относиться к своей работе, за которой наблюдают десятки тысяч людей..." – сказал Саленко в комментарии Команда№1.

"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионов

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Динамо получит первый посев в группе Лиги Европы – киевляне составят компанию европейским грандам
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Теги
Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Брюгге Лига чемпионов Олег Саленко
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