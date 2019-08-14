Динамо вперше в своїй історії тричі поспіль не зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів

Кияни встановили неприємний антирекорд після невдачі у протистоянні з Брюгге.

Столичний гранд вперше пропускає три групові етапи Ліги чемпіоніів поспіль, інформує Динамомания.

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Головний європейський турнір розігрується у своєму поточному форматі із сезону 1992/93. За всі ці роки Динамо пропускало щонайбільше дві групові стадії поспіль, однак сезон 2019/20 стане вже третім, у якому віце-чемпіони України завершили свій шлях у кваліфікації. Востаннє "біло-сині" грали в групі ЛЧ ще у 2016 році, коли їх тренував Сергій Ребров.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию у матчі-відповіді проти Брюгге і покинуло головний євротурнір на стадії третього кваліфікаційного раунду.

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