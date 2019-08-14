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ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Динамо вперше в своїй історії тричі поспіль не зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів

08:26 6641 Читать на русском
Динамо вперше в своїй історії тричі поспіль не зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Кияни встановили неприємний антирекорд після невдачі у протистоянні з Брюгге.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

Столичний гранд вперше пропускає три групові етапи Ліги чемпіоніів поспіль, інформує Динамомания.

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Головний європейський турнір розігрується у своєму поточному форматі із сезону 1992/93. За всі ці роки Динамо пропускало щонайбільше дві групові стадії поспіль, однак сезон 2019/20 стане вже третім, у якому віце-чемпіони України завершили свій шлях у кваліфікації. Востаннє "біло-сині" грали в групі ЛЧ ще у 2016 році, коли їх тренував Сергій Ребров.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию у матчі-відповіді проти Брюгге і покинуло головний євротурнір на стадії третього кваліфікаційного раунду.

Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ

blog_ava
Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ
02:15
13504
Теги
Ліга чемпіонів Динамо - Брюгге Динамо Динамо
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