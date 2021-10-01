"Зараз киянам потрібно якомога швидше забувати гру з Баварією і готуватися до двох наступних важливих поєдинків – з донецьким Шахтарем в УПЛ і з Барселоною в Лізі чемпіонів.

Динамо не заслуговує критики, або Чому такі матчі нікому не потрібні: аналізуємо гегенпресинг і 0:5 без емоцій

У першому потрібно гідно зіграти, щоб відновитися психологічно, ну а потім, під час паузи в чемпіонаті, вже готуватися до суперництва з іспанським грандом. До речі, і у Барси зараз бардак у захисті, тому в обох матчах з цим суперником потрібно постаратися здобути очки. Барселона перебуває на останній сходинці у групі, і всі її "возять". На цей момент Динамо більше ніде ловити очки, окрім як в іграх з іспанцями", – сказав Саленко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, вже у неділю, 3 жовтня, Динамо поміряється силами з Шахтарем у рамках 10-го туру УПЛ. Поєдинки з Барселоною у Лізі чемпіонів кияни проведуть 20 жовтня на виїзді та 2 листопада вдома.

"Треба зніматися з єврокубків": Динамо проти найслабшої Барси за 20 років – Кумана принижують навіть свої, новий тренер