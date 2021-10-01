"Сейчас киевлянам нужно как можно быстрее забывать игру с Баварией и готовиться к двум следующим важным поединкам – с донецким Шахтером в УПЛ и с Барселоной в Лиге чемпионов.

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В первом нужно достойно сыграть, чтобы восстановиться психологически, ну а потом, во время паузы в чемпионате, уже готовиться к соперничеству с испанским грандом. Кстати, и у Барсы сейчас бардак в защите, поэтому в обоих матчах с этим соперником нужно постараться добыть очки. Барселона находится на последней строчке в группе, и все ее "возят". На данный момент Динамо больше нигде ловить очки, кроме как в играх с испанцами", – сказал Саленко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, уже в воскресенье, 3 октября, Динамо померяется силами с Шахтером в рамках 10-го тура УПЛ. Поединки с Барселоной в Лиге чемпионов киевляне проведут 20 октября на выезде и 2 ноября дома.

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