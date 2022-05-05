Нападник Ліверпуля Мохамед Салах з нетерпінням очікує ще однієї битви проти Реала у фіналі Ліги чемпіонів.

Відразу після завершення другого півфіналу і перемоги мадридців зірка "червоних" написав у своїх соцмережах: "У нас є особисті порахунки".

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Салах добре пам'ятає київський фінал ЛЧ 2018 року не лише через поразку (1:3) і жахливі фейли Лоріса Каріуса. Єгиптянин травмувався і був змушений покинути поле ще в першому таймі. Форвард Ліверпуля зазнав пошкодження у боротьбі із Серхіо Рамосом, який затиснув його плече і ускладнив падіння Мохамеда на газон. Щоправда, помститися іспанцю особисто не вийде – з минулого літа він виступає за ПСЖ.

Нагадаємо, фінал ЛЧ 2021/22 між Ліверпулем та Реалом відбудеться 28 травня на паризькому Стад де Франс.

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