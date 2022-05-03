Вільяреал дав бій Ліверпулю у матчі-відповіді за фінал ЛЧ, але поразки все одно не уникнув (2:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Вільяреал тотально провалив перший матч проти Ліверпуля, зігравши у боягузливому "автобусі" й завдавши всього один удар по воротах .Унаї Емері пообіцяв, що вдома команда зіграє інакше – хоча вона і вибору не мала, враховуючи 0:2 на Енфілді. Не обійшлося без кадрових перестановок: замість травмованого Данджуми в атаці вийшов Діа, а йому в пару вдалося поставити Жерара Морено – щоправда, по ходу гри йому постійно перемотували пошкоджений м'яз.

Вільяреал – Ліверпуль – 2:3 – відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу ЛЧ

Юрген Клопп теж вдався до ротації. Оборона залишилась незмінною, а от в середній лінії замість Хендерсона несподівано вийшов Кейта. Крім того, Діаса в передній трійці замінив Жота.

Господарі не збрехали власним вболівальникам. Одразу ж зі стартовим свистком вони почали агресивно накривати Ліверпуль на чужій третині поля, швидко повертаючи м'яч після втрат і моментально вилітаючи в атаки. Це вилилось у гол вже на 3-й хвилині зустрічі: Еступіньян перевів м'яч на правий край штрафного, а Капу в дотик прострілив на Діа – Булай же, випередивши захисників, розстріляв дальній кут метрів з семи. 1:0!

Ліверпуль спробував відповісти агресивним контрпресингом. На декілька хвилин здалося, що мерсисайдці задушать "жовту субмарину", але левантійці досить швидко адаптувались до тиску гостей. Крім того, вони й самі дуже круто працювали у відбираннях та перехопленнях. Підняти голову, здебільшого, не вдавалося саме "червоним".

Вільяреал у першому таймі виглядав значно активніше. На 35 хвилину команда володіла м'ячем 56% ігрового часу, віддавши на 14 передач більше. Цю перевагу "підводники" конвертували у атаки з вриванням у штрафний, однак оборона мерсисайдців рятувала Аліссона при завершальних фазах. Особливо важко було з контролем кросів – один із них Морено замкнув, пробивши в плече Робертсону, а в іншому він розминувся зі скидкою від Капу на лінію воротарського.

В атаці ж у мерсисайдців все було дуже суперечливо: з одного боку, команда завдала всього 2 удари на 0,06 xG, але з іншого – кілька разів господарі могли пропустити гол. Так, на 15-й хвилині Алькантара вистрілив з дистанції над дальньою дев'яткою, а на 25-й Жота з передачі Салаха вийшов на рандеву з Рульї – втім, Альбіоль наздогнав Діогу й вибив м'яч з-під його ніг. Після цього Рауль зіткнувся з голкіпером, а Салах спробував вистрілити в порожні ворота. Арбітр Дані Макелі одразу ж свиснув, показавши напад на воротаря.

Вільяреал серйозно додав у гостроті ближче до перерви. Першим дзвіночком стала контратака 2-в-1 з подальшим виходом Ло Чельсо віч-на-віч – Аліссон збив Джованні, однак рефері Дані Макелі не призначив пенальті. Привід зробити це був, але аргентинець занадто домалював падіння.

На 41-й же хвилині Вільяреал забив! Вийшло ефектно: Капу отримав діагональ на правий край штрафного, незграбно обробив м'яч, однак потім хитнув Робертсона й подав на дальню стійку – Коклен же, скориставшись пасивністю Трента, замкнув ударом головою. Точно в ближню дев'ятку! 2:0.

Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати. "Жовта субмарина" заслужено зрівняла рахунок за сумою двох матчів, а футбол Ліверпуля викликав досить гнітюче враження. Юрген Клопп у роздягальні вдався до замін, знявши пасивного Жоту й кинувши у бій Діаса.

Одразу з поновленням гри гості рішуче перехопили ініціативу. Спочатку їхній тиск обмежувався вдалим пресингом на чужій третині поля, небезпечними обіграшами без завершення та подачами, однак досить швидко справа дійшла до гольових моментів. Зокрема, на 56-й хвилині Александер-Арнольд бахнув метрів з 25-ти з рикошетом від Коклена – м'яч полетів за комірець Рульї й влучив у поперечку! Після цього він же пробив з близької відстані в руки Рульї, а постріл Діаса боковими ножицями на 58-й пройшов повз ворота.

Зрештою, на 62-й хвилині Ліверпуль скоротив відставання внаслідок затяжної комбінації з передачею Салаха за спину Капу на хід Фабінью. Бразильський опорник увірвався на край карного майданчика й потужно пробив – м'яч пройшов поміж ніг Рульї! 2:1.

Ще через чотири хвилини про себе нагадав Луїс Діас. Колумбійський нападник влетів на лівий кут штрафного, легко хитнув захисника й закрутив сферу під дальню стійку, однак м'яч лише облизнув її. Втім, Ліверпуль на 67-й хвилині провів нову атаку – і вона принесла успіх. Трент виконав шикарну подачу з правого флангу, а Діас, опинившись прямо перед Рульї, замкнув ударом головою. Рульї знову пропустив поміж ніг. 2:2!

Після цього шанси Вільяреала на фінал ЛЧ стали суто теоретичними. Підопічні Унаї Емері намагалися щось організувати, але в другому таймі в них не виходило взагалі нічого. Вихід свіжих Педраси та Чуквуезе також не допоміг. Ліверпуль же, спокійно контролюючи гру, завдав контрольний постріл на 74-й хвилині: Кейта виніс м'яч з глибини, Рульї пішов на перехоплення, однак Мане випередив голкіпера й обіграв останнього захисника – а далі забив у порожні ворота. 2:3! До речі, Садьйо став найкращим бомбардиром мерсисайдців у плей-офф ЛЧ за всю історію (це був 15-й гол).

Вільяреал міг дещо скрасити поразку на 78-й хвилині, коли Парехо закрутив м'яч зі стандарту в дальній кут, але Дані трішечки забракло точності. Юрген Клопп же дозволив собі провести масштабні заміни, випустивши на 80-й Джонса, Цімікаса та Хендерсона. Кертіс вже на 81-й міг забити, замкнувши простріл від Салаха – і лише в цій ситуації Рульї врятував "підводників". Зате Джонс заробив на собі фол, який призвів до вилучення Капу.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Ліверпуля. Мерсисайдці виходять у фінал Ліги чемпіонів! Заодно "червоні" допомогли Шахтарю вийти групу ЛЧ, адже для цього "гірникам" було потрібно, аби Вільяреал не виграв турнір.

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