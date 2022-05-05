Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах с нетерпением ждет еще одного сражения против Реала в финале Лиги чемпионов.

Сразу после завершения второго полуфинала и победы мадридцев звезда "красных" написал в своих соцсетях: "У нас есть личные счёты".

Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов, одержав волевую победу над Вильярреалом – мерсисайдцы отыгрались с 0:2

Салах хорошо помнит киевский финал ЛЧ 2018 года не только из-за поражения (1:3) и ужасных фейлов Лориса Кариуса. Египтянин травмировался и вынужден был покинуть поле еще в первом тайме. Форвард Ливерпуля получил повреждение в борьбе с Серхио Рамосом, который зажал его плечо и осложнил падение Мохамеда на газон. Правда, отомстить испанцу лично не получится – с прошлого лета он выступает за ПСЖ.

Напомним, финал ЛЧ 2021/22 между Ливерпулем и Реалом состоится 28 мая на парижском Стад де Франс.

Реал победил Ман Сити в битве за финал ЛЧ – триумф Анчелотти, психологическое фиаско Пепа и топовый матч Зинченко