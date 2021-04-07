Салах піднявся у топ-3 голеадорів плей-офф Ліги чемпіонів із Африки
Забитий у ворота мадридського Реала м'яч у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів став особливим для нападника англійського Ліверпуля Мохамеда Салаха.
Єгиптянин забив свій 10-й м'яч у плей-офф турніру й піднявся на третє місце серед африканських бомбардирів ЛЧ, повідомляє офіційний твіттер єврокубка.
Реал Мадрид – Ліверпуль – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Салах зрівнявся із камерунцем Самюелем Ето'О. Попереду мерсисайдця лише його одноклубник, сенегалець Садьйо Мане (12 голів) та івуарієць Дідьє Дрогба (14). Топ-5 голеадорів доповнив тоголезець Еммануель Адебайор (7).
До слова, матч-відповідь у протистоянні Реала та Ліверпуля відбудеться за тиждень, 14 квітня.
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