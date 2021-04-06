Реал на правах господаря зустрічі відразу заволодів ініціативою, і це дало результат ще до свистка на перерву.

Реал Мадрид – Ліверпуль: онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Хавбек мадридців Тоні Кроос розкішним пасом через половину поля знайшов Вінісіуса, який вибіг на побачення з голкіпером та відкрив рахунок. Другий гол не змусив себе довго чекати. Асенсіо скористався помилкою захисників Ліверпуля та розстріляв порожні ворота.

На старті другого тайму гості несподівано відквитали один м'яч, влучним ударом відзначився Салах. Інтрига відновилась ненадовго, Вінісіус впіймав кураж та ще раз вразив вразив кут воріт Аліссона, оформивши дубль.

Гол Вінісіуса:

Гол Асенсіо:

Гол Салаха:

Дубль Вінісіуса: