Забитый в ворота мадридского Реала мяч в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов стал особенным для нападающего английского Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Египтянин забил свой 10-й мяч в плей-офф турнира и поднялся на третье место среди африканских бомбардиров ЛЧ, сообщает официальный твиттер еврокубка.

Реал Мадрид – Ливерпуль – 3:1 – видео голов и обзор матча

Салах сравнялся с камерунцем Самюэлем Это'О. Впереди мерсисайдца лишь его одноклубник, сенегалец Садио Мане (12 голов) и ивуариец Дидье Дрогба (14). Топ-5 голеадоров дополнил тоголезец Эммануэль Адебайор (7).

К слову, ответный матч в противостоянии Реала и Ливерпуля состоится через неделю, 14 апреля.

Реал пристыдил Ливерпуль: системный крах "красных", заявка Мадрида на триумф в ЛЧ, шоу Винисиуса, Крооса и Ко