Форвард Ліверпуля Мохамед Салах пригадав епізод із програного фіналу ЛЧ в Києві, коли отримав травму під час зіткнення з капітаном Реала Серхіо Рамосом.

"Скажімо так, у мене є особлива мотивація, щоб виграти цю дуель і вийти в півфінал разом з Ліверпулем. Однак, що станеться в найближчому майбутньому, не вплине на результат фіналу в Києві. Це назавжди залишилося в минулому.

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Ця гра в минулому, тому я не думаю про те, що тоді сталося між мною і Рамосом. Я думаю про команду. Всі зосереджені на своїй команді, і всі хочуть перемогти. Ось і все. Обидві команди зараз дуже сильні. Обидві виграли свої останні дві гри в Лізі чемпіонів та добре підготовлені. Ліга чемпіонів – особливий турнір, і всі в ньому викладаються на повну потужність.

Я сподіваюся, що в майбутній грі буду робити те ж саме, що робив в останні роки – забивати голи і допомагати своїй команді завойовувати трофеї... Це для мене найголовніше", – цитує Салаха Marca.

Нагадаємо, що вже 6-го квітня пройде перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в рамках якого Ліверпуль завітає в гості до мадридського Реала.

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