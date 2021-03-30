Форвард Ливерпуля Мохамед Салах вспомнил эпизод из проигранного финала ЛЧ в Киеве, когда получил травму во время столкновения с капитаном Реала Серхио Рамосом.

"Скажем так, у меня есть особая мотивация, чтобы выиграть эту дуэль и выйти в полуфинал вместе с Ливерпулем. Однако, что произойдет в ближайшем будущем, не повлияет на результат финала в Киеве. Это навсегда осталось в прошлом.

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Эта игра в прошлом, поэтому я не думаю о том, что тогда произошло между мной и Рамосом. Я думаю о команде. Все сосредоточены на своей команде, и все хотят победить. Вот и все. Обе команды сейчас очень сильны. Обе выиграли свои последние две игры в Лиге чемпионов и хорошо подготовлены. Лига чемпионов – особый турнир.

Я надеюсь, что в предстоящей игре буду делать то же самое, что делал в последние годы – забивать голы и помогать своей команде завоевывать трофеи... Это для меня самое главное", – цитирует Салаха Marca.

Напомним, что уже 6 апреля пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в рамках которого Ливерпуль пожалует в гости к мадридскому Реалу.

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