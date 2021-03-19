"Салах навіть не наблизиться до Серхіо. Це буде поєдинок, про який будуть багато говорити. Реалу належить зіграти проти хорошої команди. Перша гра вдома, у Реала чудові шанси, і вони повинні вирішити вихід до півфіналу вдома.

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Важливим є те, щоб Зідан підвів своїх гравців до матчу без травм. Йому простіше, адже в його розпорядженні лише найкращі гравці. Якщо гра не йде, то на лаві очікують ще 8 гравців найвищого рівня, які чекають, щоб зіграти", – цитує Карлоса Marca.

Нагадаємо, у 2018-му Салах пошкодив руку у зіткненні з Рамосом і не зміг дограти фінал ЛЧ, де переможцем став Реал (3:1). Наступна зустріч цих суперників відбудеться 6 квітня.

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