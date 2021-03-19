"Салах навіть не наблизиться до Рамоса", – Роберто Карлос визначив фаворита у двобої Реала та Ліверпуля
Легенда Реала Роберто Карлос впевнений, що мадридці повинні пробиватись до півфіналу Ліги чемпіонів.
"Салах навіть не наблизиться до Серхіо. Це буде поєдинок, про який будуть багато говорити. Реалу належить зіграти проти хорошої команди. Перша гра вдома, у Реала чудові шанси, і вони повинні вирішити вихід до півфіналу вдома.
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Важливим є те, щоб Зідан підвів своїх гравців до матчу без травм. Йому простіше, адже в його розпорядженні лише найкращі гравці. Якщо гра не йде, то на лаві очікують ще 8 гравців найвищого рівня, які чекають, щоб зіграти", – цитує Карлоса Marca.
Нагадаємо, у 2018-му Салах пошкодив руку у зіткненні з Рамосом і не зміг дограти фінал ЛЧ, де переможцем став Реал (3:1). Наступна зустріч цих суперників відбудеться 6 квітня.
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