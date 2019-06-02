Салах – про підготовку до фіналу Ліги чемпіонів: Передивлявся фото з фіналу в Києві

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розповів, як готувався до фінального матчу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (2:0).

За декілька годин до початку матчу, форвард Ліверпуля передивлявся фотографію, як він залишав поле у київському фіналі Ліги чемпіонів 2018 року в сльозах, передає DailyMail.

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"Я подивився на фото з минулорічного фіналу. Ми були розчаровані, але в цьому році ми знову вийшли до фіналу і виграли шостий Кубок Ліги чемпіонів для Ліверпуля.

Я був готовий до матчу. Я забивав пенальті, який вивів Єгипет на Чемпіонат Світу-2018, тож реалізувати цей було легше. Думаю, що у світі існує справедливість, і після поразки в минулому році ми знову вийшли до фіналу і реабілітувались", – поділився Салах.

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