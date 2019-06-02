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Салах – о подготовке к финалу Лиги чемпионов: Пересматривал фото из финала в Киеве

16:15 36 Читати українською
Салах – о подготовке к финалу Лиги чемпионов: Пересматривал фото из финала в Киеве
Мохамед Салах / Твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах рассказал, как готовился к финальному матчу Лиги чемпионов против Тоттенхэма (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

За несколько часов до начала матча, форвард Ливерпуля пересматривал фотографии, как он покидал поле в киевском финале Лиги чемпионов 2018 года в слезах, передает DailyMail.

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"Я посмотрел на фото с прошлогоднего финала. Мы были разочарованы, но в этом году мы снова вышли в финал и выиграли шестой Кубок Лиги чемпионов для Ливерпуля.

Я был готов к матчу. Я забивал пенальти, который вывел Египет на Чемпионат Мира-2018, поэтому реализовать этот было легче. Думаю, что в мире существует справедливость, и после поражения в прошлом году мы снова вышли в финал и реабилитировались", – поделился Салах в комментарии.

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Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль
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