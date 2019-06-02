Салах – про перемогу Ліверпуля в Лізі чемпіонів: Мені подобається VAR

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах зворушливо прокоментував тріумф його команди над Тоттенхемом (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

"Тепер всі щасливі. Я радий, що взяв участь у другому фіналі поспіль і нарешті відіграв матч повністю. Сьогодні кожен зробив все можливе для перемоги. Не було чудових індивідуальних дій, вся команда була неймовірна.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Подивимося на VAR в наступному сезоні, але поки ця технологія мені подобається!

Я багато чим пожертвував заради кар'єри. Переїхати з села в Каїрі та представляти Єгипет на такому рівні – це неймовірно", – цитує Салаха BBC.

Варто відзначити, що Мохамед став 5-им африканцем, який відзначався у фіналах Ліги чемпіонів.

Ліверпуль бив Тоттенхем і заслужено виграв фінал Ліги чемпіонів 2018/19