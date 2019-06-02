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Салах – про перемогу Ліверпуля в Лізі чемпіонів: Мені подобається VAR

06:30 680 Читать на русском
Салах – про перемогу Ліверпуля в Лізі чемпіонів: Мені подобається VAR
Мохамед Салах / Фото Reuters

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах зворушливо прокоментував тріумф його команди над Тоттенхемом (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Тепер всі щасливі. Я радий, що взяв участь у другому фіналі поспіль і нарешті відіграв матч повністю. Сьогодні кожен зробив все можливе для перемоги. Не було чудових індивідуальних дій, вся команда була неймовірна.

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Подивимося на VAR в наступному сезоні, але поки ця технологія мені подобається!

Я багато чим пожертвував заради кар'єри. Переїхати з села в Каїрі та представляти Єгипет на такому рівні – це неймовірно", – цитує Салаха BBC.

Варто відзначити, що Мохамед став 5-им африканцем, який відзначався у фіналах Ліги чемпіонів.

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Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Тоттенхем - Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
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