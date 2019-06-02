toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Салах – о победе Ливерпуля в Лиге чемпионов: Мне нравится VAR

06:30 140 Читати українською
Салах – о победе Ливерпуля в Лиге чемпионов: Мне нравится VAR
Мохамед Салах / Фото Reuters

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах трогательно прокомментировал триумф его команды над Тоттенхэмом (2:0) в финале Лиги чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Теперь все счастливы. Я рад, что принял участие во втором финале подряд и наконец сыграл матч полностью. Сегодня каждый сделал все возможное для победы. Не было замечательных индивидуальных действий, вся команда была невероятная.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Посмотрим на VAR в следующем сезоне, но пока эта технология мне нравится!

Я многим пожертвовал ради карьеры. Переехать из деревни в Каире и представлять Египет на таком уровне – это невероятно", – цитирует Салаха BBC.

Стоит отметить, что Мохамед стал пятым африканцем, который отмечался в финалах Лиги чемпионов.

Ливерпуль бил Тоттенхэм и заслуженно выиграл финал Лиги чемпионов 2018/19

blog_ava
Ливерпуль – третий клуб по количеству трофеев Лиги чемпионов
01:21
193
Теги
Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
31
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук