"На жаль, такий результат і очікувався. Складно динамівцям розраховувати на успіх у виїзному матчі з Ювентусом, нічого не поробиш. Якщо в першому таймі Динамо зіграло більш-менш нормально, і навіть на рівних діяло з господарями поля, впевнено контролюючи м'яч, то після перерви незрозуміло що з киянами сталося. Динамо після перерви зіграло набагато гірше. Був різкий контраст з першим таймом.

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Де Пена та Супряга на лаві для запасних? Це тренерське рішення. Думаю, проти Ференцвароша вийдуть всі найсильніші, тим більше, що лазарет команди поступово порожніє і багато хлопців вже повернулися в стрій. Супряга, мені здається, обов'язково вийде з перших хвилин у важливому матчі 6-го туру Ліги чемпіонів.

Грубих помилок в обороні киян не було. Навпаки, Динамо досить непогано справлялось в непростих ситуаціях, особливо, коли господарі поля гостро контратакували після того, як рахунок став 1:0, і вибігали на ворота Бущана вчотирьох на трьох захисників.

Чому кияни не змогли забити хоча б один м'яч? Крім майстерності потрібно ще й везіння в завершенні атак. Врахуйте, що і голкіпер Ювентуса в декількох епізодах зіграв просто феноменально. Туринці можуть бути вдячні за такий результат також і Щенсни", – зазначив Сабо в інтерв'ю Footboom.

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