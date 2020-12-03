"К сожалению, такой результат и ожидался. Сложно динамовцам рассчитывать на успех в выездном матче с Ювентусом, ничего не поделаешь. Если в первом тайме Динамо сыграло более или менее нормально, и даже на равных действовало с хозяевами поля, уверенно контролируя мяч, то после перерыва непонятно что с киевлянами произошло. Динамо после перерыва сыграло гораздо хуже. Был резкий контраст с первым таймом.

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Де Пена и Супряга на скамейке запасных? Это тренерское решение. Думаю, против Ференцвароша выйдут все сильнейшие, тем более, что лазарет команды постепенно пустеет и многие ребята уже вернулись в строй. Супряга, мне кажется, обязательно выйдет с первых минут в важном матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Грубых ошибок в обороне киевлян не было. Напротив, Динамо достаточно неплохо справлялась в сложных ситуациях, особенно, когда хозяева поля остро контратаковали после того, как счет стал 1:0, и выбегали на ворота Бущана вчетвером на трех защитников.

Почему киевляне не смогли забить хотя бы один мяч? Кроме мастерства нужно еще и везение в завершении атак. Учтите, что и голкипер Ювентуса в нескольких эпизодах сыграл просто феноменально. Туринцы могут быть благодарны за такой результат также и Щенсны", – отметил Сабо в интервью Footboom.

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