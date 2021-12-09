"Шкода, що програли такий матч. Гра Динамо у другому таймі мені сподобалася. Однак, позначився той факт, що на виїзді грали з таким непростим, а головне – дуже мотивованим суперником, як Бенфіка. У перші 30 хвилин киянам було дуже важко – тиск йшов з усіх боків. І грубості вистачало, гри нога в ногу. Цей стартовий бій не можна було програвати, але Динамо двічі пропустило, і виправити все це виявилося надскладним завданням.

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Перший гол пропустили після того, як програли ближню штангу... Мені здалося, що це награна комбінація Бенфіки – з флангу, і Яремчук забивав на автоматі. Звичайно, це провал оборони Динамо. А другий гол – справжній подарунок для господарів поля. Вербіча звинувачувати не варто, адже м'яч від нього відскочив випадково.

У киян мало ударів по воротах. З Баварією теж непогано зіграли, але також мало били. Доходять до штрафного суперника і... роблять пас назад. А треба ризикувати – бити з різних дистанцій. У розвитку все може трапитися – і рикошет, і відскок вдалий, після якого можна добити.

Я не розумію нинішнього футболу у виконанні Динамо. Думаю, тренер дає таку установку, коли на чільне місце ставиться контроль м'яча. Але для вболівальників все це болісно... Як можна через контроль м'яча пробити оборону Бенфіки, яка вся відійшла назад? Навіть Яремчук оборонявся... Якщо говорити по персоналіях, то дуже слабо Циганков зіграв. Чому говорю про нього? Тому що від нього багато чого чекали. Гармаш також провів не найкращу свою гру. Більш того, надмірно нервував і грав відверто грубо. Лише дивом його не вилучили.

Що киянам потрібно виправити? Реалізацію. Ця ж проблема і у Шахтаря – мало ударів, мало голів. Думаю, навіть повернення у стрій Бесєдіна не вирішить цю проблему, адже один футболіст погоди не зробить. Потрібно, щоб фланги працювали. А що зараз виходить? У матчі проти Бенфіки Миколенкові не давали розбігтися і подати, а Циганков просто не міг цього зробити... А потрібно так: не можеш, значить повинен, хоча б, лізти напролом, битися, не поступатися в єдиноборствах. Загалом, підсумок закономірний, і роботи непочатий край", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо поступилось на виїзді Бенфіці 0:2 і посіло у своєму квартеті останню сходинку, набравши 1 очко.

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