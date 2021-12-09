П'ята поспіль поразка чемпіонів України в ЛЧ. У своєму прощальному матчі команда Луческу продемонструвала досить змістовну гру. Але на турнірне становище чи, тим паче, рейтинг коефіцієнтів УЄФА ця гра позитивного впливу не мала.

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Блогер Михайло Смоловой б'є набат: так далі жити не можна!

Головред сайту Чемпіон Андрій Твердохліб не без нотки сарказму вимагає довічного контракту для Луческу.

Більш поміркований автор Telegram-каналу "Біло-Синій" Артур Киселевський очікує нового підсилення команди.

Данило Вереітін, спортивний оглядач Фокусу, знайшов спільне між Романом Яремчуком та Юрієм Вернидубом.

До речі, ви звернули увагу на неприховану радість українського форварда після гола у ворота рідної команди? Така поведінка обурила Сергія Тищенка, журналіста Футбол 24 і Gazeta.ua.

А ще Сергій вказує несподіваний момент, на якому єврокубки для Динамо закінчились.

Єгор Чечеринда, тележурналіст, відомий роботою на 1+1 та ICTV, виносить вирок Циганкову і підбиває підсумок єврокубкової кампанії для обох українських грандів.

Скаут Алекс Великих бачить корінь проблеми в обмеженні "олігархічної моделі" українського футболу.

А ось В'ячеслав Заховайло, експерт, агент і менеджер, солідарний з обраним вектором розвитку у Динамо.

Та все ж, мабуть, чимало прихильників київського клубу погодяться із криком відчаю у виконанні вболівальника Владислава Вчерашнього.

Яремчук забив Динамо, травмувався і вивів Бенфіку в 1/8 ЛЧ – українець оформив історичне фіаско Барселони