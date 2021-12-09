"Жаль, что проиграли такой матч. Игра Динамо во втором тайме мне понравилась. Однако, сказался тот факт, что на выезде играли с таким непростым, а главное – очень мотивированным соперником, как Бенфика. В первые 30 минут киевлянам было очень тяжело – давление шло со всех сторон. И грубости хватало, игры нога в ногу. Этот стартовый бой нельзя было проигрывать, но Динамо дважды пропустило, и исправить все это оказалось сверхсложной задачей.

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Первый гол пропустили после того, как проиграли ближнюю штангу... Мне показалось, что это наигранная комбинация Бенфики – с фланга, и Яремчук забивал на автомате. Конечно, это провал обороны Динамо. А второй гол – настоящий подарок для хозяев поля. Вербича винить не стоит, ведь мяч от него отскочил случайно.

У киевлян мало ударов по воротам. С Баварией тоже неплохо сыграли, но тоже мало били. Доходят до штрафного соперника и... делают пас обратно. А надо рисковать – бить с разных дистанций. В развитии все может случиться – и рикошет, и удачный отскок, после которого можно добить.

Я не понимаю нынешнего футбола в исполнении Динамо. Думаю, тренер дает такую ​​установку, когда во главу угла ставится контроль мяча. Но для болельщиков все это болезненно... Как можно через контроль мяча пробить оборону Бенфики, которая вся отошла назад? Даже Яремчук оборонялся... Если говорить по персоналиям, очень слабо Цыганков сыграл. Почему говорю о нем? Потому что от него многого ожидали. Гармаш тоже провел не лучшую свою игру. Более того, чрезмерно нервничал и играл откровенно грубо. Только чудом его не удалили.

Что киевлянам нужно исправить? Реализацию. Эта же проблема и у Шахтера – мало ударов, мало голов. Думаю, даже возвращение в строй Беседина не решит эту проблему, потому что один футболист погоды не сделает. Нужно чтобы фланги работали. А что сейчас получается? В матче против Бенфики Миколенко не давали разбежаться и подать, а Цыганков просто не мог этого сделать... А нужно так: не можешь, значит, должен хотя бы лезть напролом, биться, не уступать в единоборствах. В общем, итог закономерен, и работы непочатый край", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов Динамо уступило на выезде Бенфике 0:2 и заняло в своем квартете последнюю строчку, набрав 1 очко.

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