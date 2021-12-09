"Відчуваємо велику гордість. Ми знали, як складно буде вийти з цієї групи. Те, що ми зробили – це неймовірно!

Яремчук: Поважаю Динамо, але Бенфіці були потрібні три очки

Звичайно, нас також мотивувала нещодавня поразка Спортінгу у лісабонському дербі – 1:3. У грі з Динамо у нас був чудовий перший тайм. Другий – викликав багато занепокоєння, але лише тому, що ми знали про результат в паралельному матчі Баварія – Барселона", – цитує Маріу Record.

Нагадамо, у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Бенфіка здолала Динамо з рахунком 2:0 і завдяки перемозі Баварії над Барселоною пробилась у плей-офф найпрестижнішого євротурніру. До слова, саме Маріу став автором гольвої передачі на Романа Яремчука, який відкрив рахунок у поєдинку з киянами.

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