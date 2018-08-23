Сабо: У Хацкевича вже, напевно, немає слів, щоб заспокоїти Гармаша

Екс-наставник Динамо Йожеф Сабо прокоментував матч киян проти Аякса у Лізі чемпіонів.

"Звичайно, ми не очікували такого результату, адже команда грає добротно. В команді є дисципліна, дуже хороша ігрова дисципліна. Тому мене здивувала взагалі-то гра. Тому що динамівці десь розклеїлись. Але я вам скажу, що рахунок 3:1 – це ще нормально, цей рахунок залишає надію на домашню гру.

Цей матч Динамо програло в середині поля. Тобто півзахист. Покажи мені свій півзахист – і я скажу тобі, яка в тебе команда. На цей раз півзахист не зіграв, тому що їх переграли.

І я хочу сказати, що мені подобається Гармаш. Хороший футболіст. Але не можна робити такі речі, які він творить на футбольному полі. Його поведінка передається і іншим, плюс суддя – теж людина. Якщо весь час нагнітати, на суддю тиснути, то, природно, він буде картки давати, і червоні теж.

Аякс – Динамо: перший провал у сезоні, дитячі подарунки і... збереження шансів на Лігу чемпіонів

Ми бачили, що Хацкевич поміняв його в перерві, тому що, напевно, він боявся, що Денису покажуть червону картку і команда залишиться в меншості.

Чи варто залишити Гармаша на лавці запасних? Я навіть не знаю. Може, психологи будуть говорити з ним або тренери. У Хацкевича вже, напевно, немає слів, щоб заспокоїти Гармаша. Який склад буде, я не знаю. У всякому разі, мені здається, що середню лінію потрібно освіжити.

Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Я вважаю, що Че Че теж не годиться, він мені не подобається. Він вийшов на заміну, але нічого не показав. Справа в тому, що півзахисник повинен і відбирати, і атакувати, і бити по воротах. Це півзахист, який робить все на футбольному полі", – цитує Сабо "Футбол 1/2".