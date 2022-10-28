"Я сподівався, що кияни все-таки виграють. Останні хвилини матчу показали, що цю команду потрібно було перегравати: простенькі передачі в карний майданчик і забиваються голи. Але помилки, які робили центральні захисники Динамо караються. Йде подача – за м'ячем просто спостерігають. Особливо третій гол.

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Не знаю, як так можна було пропустити. Тимчик ніби вже виграв цей м'яч... Дивишся і думаєш: як вони грають в такій команді, як Динамо Київ? Не можна такі помилки робити. В захисті проблеми, в середній лінії теж, атака відсутня – виходить Гармаш і забиває з простої передачі.

Таку команду як АЕК потрібно виходити та перегравати. Там назбирали гравців, які не підходили іншим клубам навіть на заміну. Їх потрібно зі стартових хвилин виходити і запресингувати так, щоб вони світу білого не бачили. А тут починають захисники катати – зліва на право, з права – наліво. Що за футбол?" – зазначив Сабо в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

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