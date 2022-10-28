"Я надеялся, что киевляне все-таки выиграют. Последние минуты матча показали, что эту команду нужно было переигрывать: простенькие передачи в штрафную и забиваются голы. Но ошибки, которые совершали центральные защитники Динамо, наказываются. Идет подача – за мячом просто наблюдают. Особенно третий гол.

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Не знаю, как это можно было пропустить. Тымчик будто выиграл этот мяч... Смотришь и думаешь: как они играют в такой команде, как Динамо Киев? Нельзя такие ошибки совершать. В защите проблемы, в средней линии тоже атака отсутствует – выходит Гармаш и забивает с простой передачи.

Такую команду, как АЕК, нужно выходить и переигрывать. Там собрали игроков, которые не подходили другим клубам даже на замену. Их нужно со стартовых минут выходить и запрессинговать так, чтобы они света белого не видели. А тут начинают защитники катать – слева направо, справа – налево. Что за футбол?" – отметил Сабо в интервью 1927.kiev.ua.

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