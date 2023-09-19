"Фаворит цього протистояння, безумовно, Порту. Гранд португальського футболу, постійно грає в Лізі чемпіонів, немає таких проблем зі складом, як Шахтар, хоч і продав декількох провідних виконавців влітку.

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Натомість Шахтар, ніби й купив чимало гравців, але всі вони – Азаров і решта, бразильці, ізраїльтянин Лемкін, – нічого не показують. Ці гравці – не рівень Шахтаря, до якого нас привчила донецька команда. Купили, аби було.

Не можу сказати, що Шахтарю нічого не світить, але я не бачу, завдяки чому команда Патріка ван Леувена може виграти. "Гірникам" доведеться дуже багато грати в захисті, а воротар в них, хто б не вийшов – Різник чи Рудько, не дуже надійний, захист дірявий. Звісно, дива бувають, за це ми і любимо футбол.

Я бажаю удачі Шахтарю, не подумайте протилежного, але в їх успіх не вірю. Навіть не знаю, завдяки чому команда може розраховувати на позитивний результат. Хіба, як це зараз кажуть, автобус у захист поставлять. Та й така тактика, не певен, що може допомогти "гірникам". Думаю, Порту переможе з рахунком 2:0", – сказав Сабо у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Порту відбудеться вже сьогодні, 19 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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