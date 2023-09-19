"Фаворит этого противостояния, безусловно, Порту. Гранд португальского футбола, постоянно играет в Лиге чемпионов, нет таких проблем с составом, как у Шахтера, хоть и продал нескольких ведущих исполнителей летом.

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Зато Шахтер, вроде и купил немало игроков, но все они – Азаров и остальные, бразильцы, израильтянин Лемкин, – ничего не показывают. Эти игроки – не уровень Шахтера, к которому нас приучила донецкая команда. Купили, лишь бы было.

Не могу сказать, что Шахтеру ничего не светит, но я не вижу, благодаря чему команда Патрика ван Леувена может выиграть. "Горнякам" придется очень много играть в защите, а вратарь у них, кто бы ни вышел – Ризнык или Рудько, не очень надежный, защита дырявая. Конечно, чудеса бывают, за это мы и любим футбол.

Я желаю удачи Шахтеру, не подумайте обратного, но в их успех не верю. Даже не знаю, благодаря чему команда может рассчитывать на положительный результат. Разве, как это сейчас говорят, автобус в защиту поставят. Да и такая тактика, не уверен, что может помочь "горнякам". Думаю, Порту победит со счетом 2:0", – сказал Сабо в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, поединок Шахтер – Порту состоится уже сегодня, 19 сентября. Начало встречи в 22:00.

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