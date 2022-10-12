Антоніо Рюдігер, герой мадридців у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1:1), вже оговтався від серйозного зіткнення на останніх хвилинах.

Антоніо Рюдігер у матчі з Шахтарем / Фото з Twitter

Захисник забив на останніх секундах, подарувавши "бланкос" нічию, але й також серйозно зіштовхнувся з Анатолієм Трубіним. Українець гру продовжив, німець покинув поле.

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У Рюдігера постраждав лоб, який сильно кровоточив. Журналіст Хосе Луїс Санчес повідомляє, що Антоніо наклали аж 20 швів. Далі планується медичний огляд, щоб виявити, чи немає перелому.

У своєму Instagram 29-річний футболіст опублікував наслідки зіткнення і написав пост вдячності: "Що тебе не вбиває, робить сильнішим. Зі мною все гаразд, дякую вам за усі повідомлення".

Попереду в Рюдігера і Ко один з найважливіших матчів сезону – протистояння з Барселоною у Ла Лізі 16 жовтня на Сантьяго Бернабеу.

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