Рюдігеру наклали аж 20 швів після зіткнення з Трубіним – захисник Реала усміхнено показав наслідки
Антоніо Рюдігер, герой мадридців у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1:1), вже оговтався від серйозного зіткнення на останніх хвилинах.
Захисник забив на останніх секундах, подарувавши "бланкос" нічию, але й також серйозно зіштовхнувся з Анатолієм Трубіним. Українець гру продовжив, німець покинув поле.
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У Рюдігера постраждав лоб, який сильно кровоточив. Журналіст Хосе Луїс Санчес повідомляє, що Антоніо наклали аж 20 швів. Далі планується медичний огляд, щоб виявити, чи немає перелому.
У своєму Instagram 29-річний футболіст опублікував наслідки зіткнення і написав пост вдячності: "Що тебе не вбиває, робить сильнішим. Зі мною все гаразд, дякую вам за усі повідомлення".
Попереду в Рюдігера і Ко один з найважливіших матчів сезону – протистояння з Барселоною у Ла Лізі 16 жовтня на Сантьяго Бернабеу.
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