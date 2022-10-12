Рюдигеру наложили аж 20 швов после столкновения с Трубиным – защитник Реала улыбчиво показал последствия
Антонио Рюдигер, герой мадридцев в матче 4-го тура Лиги чемпионов против Шахтера (1:1), уже оправился от серьезного столкновения на последних минутах.
Защитник забил на последних секундах, подарив "бланкос" ничью, но также серьезно столкнулся с Анатолием Трубиным. Украинец игру продолжил, немец покинул поле.
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У Рюдигера пострадал лоб, он сильно кровоточил. Журналист Хосе Луис Санчес сообщает, что Антонио наложили 20 швов. Далее планируется медицинское освидетельствование, чтобы выявить, нет ли перелома.
В своем Instagram 29-летний футболист опубликовал последствия столкновения и написал пост благодарности: "Что тебя не убивает, делает сильнее. Со мной все хорошо, спасибо вам за все сообщения".
Впереди у Рюдигера и Ко один из важнейших матчей сезона – противостояние с Барселоной в Ла Лиге 16 октября на Сантьяго Бернабеу.
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