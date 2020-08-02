Руни обвинил Фергюсона в том, что Манчестер Юнайтед проиграл два финала Лиги чемпионов против Барселоны

"Для таких клубов, как Реал, всегда сложно входить в матч с мыслями: "Мы отдадим им мяч". То же самое касается и Манчестер Юнайтед. Но мы проиграли два финала Лиги чемпионов, идя бок о бок с Барселоной Гвардиолы, пытаясь высоко прессинговать и обыгрывать их. Это было самоубийством.

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Помню, как Алекс Фергюсон сказал: "Мы – Манчестер Юнайтед, и мы будем атаковать. Это культура нашего клуба". Тогда я подумал: "Не очень в этом уверен". Думаю, что игроки в глубине души знали, что это неправильный подход, ведь мы отошли от того, что принесло нам успех в полуфинале 2008 года. И, конечно же, оба раза нас обыграли.

Эти слова о клубе – правда, но потом ты сидишь и думаешь: "Мы проиграли". Для меня нет разницы в том, в каком стиле ты играешь в матчах Лиги чемпионов, если удается побеждать. Посмотрите, как Ливерпуль действовал в финале прошлого года. И я думаю, что Зидан считает точно так же", – написал Руни в своей колонке для The Times.

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