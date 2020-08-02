toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

"Манчестер Сіті може ніколи більше не отримати такого шансу": Руні назвав Зінченка і Ко фаворитами Ліги чемпіонів

18:30 - Читать на русском
"Манчестер Сіті може ніколи більше не отримати такого шансу": Руні назвав Зінченка і Ко фаворитами Ліги чемпіонів
Вейн Руні та Пеп Гвардіола / фото із соцмереж

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Реал.

 

"Манчестер Сіті може ніколи більше не отримати такого шансу на перемогу в Лізі чемпіонів. Ліверпуль вилетів. На мою думку, Баварія не так хороша, як в останні роки, а Ман Сіті лідирує у протистоянні з Реалом в 1/8 фіналу.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

Ліга чемпіонів – це турнір, який Пеп Гвардіола хоче виграти найбільше. Це трофей, який потрібен Манчестер Сіті, щоб зробити наступний крок у розвитку.

Матч на стадіоні Етіхад буде мати величезне значення. Серхіо Рамос пропустить зустріч через дискваліфікацію, що стане великою втратою для захисту Реала, і я думаю, Сіті заб'є. Наскільки вони самі хороші при грі в обороні – це моє єдине питання до команди Гвардіоли", – написав Руні в своїй колонці на The Times.

Завойовник Києва, який став своїм у Манчестер Сіті та ледь не втратив сина – Зінченко і Ко прощаються з легендою

blog_ava
Динамо розпочало повноцінні передсезонні збори – особистий контроль братів Суркісів і старі нові обличчя серед гравців
08:27
15061
Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид Хосеп Хосеп Гвардіола Вейн Вейн Руні Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
5
хв
Дженоа
21:45
Верона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук