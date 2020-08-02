"Манчестер Сіті може ніколи більше не отримати такого шансу": Руні назвав Зінченка і Ко фаворитами Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті може ніколи більше не отримати такого шансу на перемогу в Лізі чемпіонів. Ліверпуль вилетів. На мою думку, Баварія не так хороша, як в останні роки, а Ман Сіті лідирує у протистоянні з Реалом в 1/8 фіналу.

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Ліга чемпіонів – це турнір, який Пеп Гвардіола хоче виграти найбільше. Це трофей, який потрібен Манчестер Сіті, щоб зробити наступний крок у розвитку.

Матч на стадіоні Етіхад буде мати величезне значення. Серхіо Рамос пропустить зустріч через дискваліфікацію, що стане великою втратою для захисту Реала, і я думаю, Сіті заб'є. Наскільки вони самі хороші при грі в обороні – це моє єдине питання до команди Гвардіоли", – написав Руні в своїй колонці на The Times.

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