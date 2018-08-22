Руні: Ювентус з допомогою Роналду може виграти Лігу чемпіонів вже цього року

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні вважає, що Ювентус може поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів після переходу Кріштіану Роналду.

"Роналду буде робити те, що робив останні 10 років. Він буде знову і знову забивати голи за Ювентус. Мені здається, туринці можуть виграти Лігу чемпіонів в цьому році виключно через те, що у них тепер є Кріштіану.

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Він чудовий хлопець, сімейна людина. Роналду багато працює, але при цьому намагається більше часу проводити з сім'єю, і це добре. Успіх коштував йому великих зусиль, і я переконаний, що Кріштіану повністю заслуговує бути на вершині", – цитує Руні CNN.

Нагадаємо, раніше Руні і Роналду разом виступали в складі Манчестер Юнайтед.

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