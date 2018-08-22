toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Руні: Ювентус з допомогою Роналду може виграти Лігу чемпіонів вже цього року

23 серпня 07:30 2 Читать на русском
Руні: Ювентус з допомогою Роналду може виграти Лігу чемпіонів вже цього року
Вейн Руні / фото: соцмережі

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні вважає, що Ювентус може поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів після переходу Кріштіану Роналду.

"Роналду буде робити те, що робив останні 10 років. Він буде знову і знову забивати голи за Ювентус. Мені здається, туринці можуть виграти Лігу чемпіонів в цьому році виключно через те, що у них тепер є Кріштіану.

"Це дуже здивувало мене": Роналду – про відхід з Реала, свій найкращий гол і того, хто може стати новим Кріштіану

Він чудовий хлопець, сімейна людина. Роналду багато працює, але при цьому намагається більше часу проводити з сім'єю, і це добре. Успіх коштував йому великих зусиль, і я переконаний, що Кріштіану повністю заслуговує бути на вершині", – цитує Руні CNN.

Нагадаємо, раніше Руні і Роналду разом виступали в складі Манчестер Юнайтед.

Жертва дебюту Роналду – 39-річний вихованець Ювентуса у жахливому стані після зустрічі з КР7, а той знову показав клас

Теги
Ліга чемпіонів Вейн Руні Вейн Руні Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
53
хв
Зеніт
19:00
Мольде
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук