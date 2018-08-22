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Руни: Ювентус с помощью Роналду может выиграть Лигу чемпионов уже в этом сезоне

23 августа 07:30 3 Читати українською
Руни: Ювентус с помощью Роналду может выиграть Лигу чемпионов уже в этом сезоне
Уэйн Руни / фото: соцсети

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни считает, что Ювентус может побороться за победу в Лиге чемпионов после перехода Криштиану Роналду.

"Роналду будет делать то, что делал последние 10 лет. Он будет снова и снова забивать голы за Ювентус. Мне кажется, туринцы могут выиграть Лигу чемпионов в этом году исключительно потому, что у них теперь есть Криштиану.

"Это очень удивило меня": Роналду – об уходе из Реала, своем лучшем голе и том, кто может стать новым Криштиану

Он отличный парень, семейный человек. Роналду много работает, но при этом старается больше времени проводить с семьей, и это хорошо. Успех стоил ему больших усилий, и я убежден, что Криштиану полностью заслуживает быть на вершине", – цитирует Руни CNN.

Напомним, ранее Руни и Роналду вместе выступали в составе Манчестер Юнайтед.

Жертва дебюта Роналду – 39-летний воспитанник Ювентуса в ужасном состоянии после встречи с КР7, а тот показал класс

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