Руни: Ювентус с помощью Роналду может выиграть Лигу чемпионов уже в этом сезоне

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни считает, что Ювентус может побороться за победу в Лиге чемпионов после перехода Криштиану Роналду.

"Роналду будет делать то, что делал последние 10 лет. Он будет снова и снова забивать голы за Ювентус. Мне кажется, туринцы могут выиграть Лигу чемпионов в этом году исключительно потому, что у них теперь есть Криштиану.

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Он отличный парень, семейный человек. Роналду много работает, но при этом старается больше времени проводить с семьей, и это хорошо. Успех стоил ему больших усилий, и я убежден, что Криштиану полностью заслуживает быть на вершине", – цитирует Руни CNN.

Напомним, ранее Руни и Роналду вместе выступали в составе Манчестер Юнайтед.

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