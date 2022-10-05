Юнацька ліга УЄФА, плей-офф переможців ліг, другий матч

Заглембе U-19 – Рух U-19 – 0:0 (перший матч – 0:1)

Підопічні Віталія Пономарьова мали мінімальну перевагу після формально домашнього матчу. Львів'яни навіть не думали відсиджуватися у захисті і створили достатньо моментів для збільшення розриву. Найкращий шанс змарнував Панченко, який опинився перед напівпорожніми воротами, але кволо пробив у руки кіперу.

Достатньо роботи мав і Герета. Гравці Заглембе до перерви завдали 5 ударів в площину, проте воротар Руха діяв бездоганно. Своє шоу влаштував суддя Ашот Шалтахчян. Під завісу першого тайму Олег Федор виривався на ворота поляків, але впав після контакту із захисником. Все дуже скидалося на пенальті і можливу червону гравцю Заглембе, але Шалтахчян проігнорував епізод. VAR у цьому турнірі немає, тому момент залишиться на совісті арбітра.

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На початку другої половини суперечливий епізод трапився вже у штрафному господарів. Масяк вискочив на побачення з Геретою і радісно впав, коли побачив близько руки кіпера Руха. Шалтахчян і тут не захотів ставити пенальті, нагородивши форварда Заглембе жовтою за симуляцію.

Команди продовжували створювати моменти, але забити бодай один гол нікому не вдавалося. Рух вистояв до фінального свистка та продовжить свій дебютний сезон на євроарені. Наступним суперником юних львів'ян стане Галатасарай. Матчі фіналу плей-офф заплановані на 26 жовтня та 2 листопада. Команди зі Шляху Ліги чемпіонів і Шляху чемпіонів країн будуть об'єднані вже у 2023 році, коли розпочнеться стадія "спільного" плей-офф.

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