Юнацька команда Руха впевнено здолала однолітків з Галатасарая в першому матчі фіналу плей-офф переможців юнацької Ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Галатасарай U-19 – Рух U-19 на "Футбол 24".

Юнацька Ліга УЄФА. Фінал плей-офф переможців. Перший матч

Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3

Голи: Акман, 34 – Столярчук, 5, Ердем, 8 (авт.), Добрянський, 79

Столярчук вже на 4 хвилині відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши навіс на дальній стійці. Далі забив гравець Галатасарая Ердем, щоправда, у власні ворота. Акман скоротив відставання до перерви, але Добрянський поставив крапку в зустрічі в другому таймі.

Рух упевнено здолав Галатасарай на культовій арені у першому матчі фіналу плей-офф Юнацької ліги УЄФА U-19

Додамо, що перемога в протистоянні гарантує Руху участь у єврокубках навесні. Матч-відповідь відбудеться у Польщі 2 листопада.