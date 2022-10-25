Шахтар U-19 круто розпочав виступи у Юнацькій лізі УЄФА, здобувши перемоги над РБ Лейпцигом і Селтіком, однак потім "гірники" зазнали двох болючих поразок від Реала. Завдяки осічками конкурентів донеччани зберегли другу позицію в групі, але відрив від німців становив всього два очки, а від шотландців – три. При цьому РБ вже зіграв п'ять матчів.

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Підопічні Оскара Ратулутри, в принципі, нічого б не втратили навіть у випадку поразки в Шотландії, але перемога означала б прорив у євровесну. За такий куш треба було битись, хоча очікувалось дуже важке протистояння. Селтік не мав права навіть на нічию.

Обидва колективи налаштувались на перемогу, що вилилось у напружений перший тайм. Скотти та донеччани створили декілька класних моментів. Господарі розпочали зустріч агресивніше, однак хороша гра Твардовського та захисників втримала Шахтар U-19 на плаву. На 19-й же хвилині тиск "зелено-білих" конвертувався у пенальті, який взявся виконувати Адам Брукс – втім, нападник влучив у стійку!

В другій половині першого тайму "гірники" вирівняли гру. Хороші нагоди відкрити рахунок змарнували Сігєєв і Погорілий (голкіпер виручив "кельтів"), а перед свистком на перерву забивати мав Дрозд – його подача зі стандарту влучила у каркас воріт. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Селтік U-19 спробував видати агресивний старт і в другому таймі. Вже за три хвилини по перерві Лецоса пробив донеччан, ударом у дотик замкнувши крос з лівого флангу. Точності йому забракло. Втім, приголомшити гостей цим епізодом не вдалося. Шахтар перехопив ініціативу й змусив шотландських вболівальників хапатись за голови.

Так, на 55-й хвилині Лосенко зі штрафного обвів стінку й влучив у зовнішній бік сітки, а за кільканадцять секунд Погорілий влетів у карний майданчик і впав. Пенальті не призначили, однак на 58-й хвилині донеччани шокували суперника голом! Героєм став Погорілий, який замкнув простріл від Булези – 0:1! Шахтар U-19 вирвався уперед.

До прориву у євровесну залишилось всього 30 хвилин. Можна було очікувати на шалений тиск з боку Селтіка U-19. Господарі дійсно пішли уперед, але чогось цікавого біля воріт Твардовського створити не вдавалося. Твіттер-акаунту юнацької команди Селтіка навіть нічого було написати в онлайні. Донеччани ще й тікали у контратаки час від часу.

Зрештою, "гірники" добилися свого. Селтік так і не відігрався. Шахтар U-19 здобув мінімальну перемогу, набрав 9 очок і відірвався від найближчого переслідувача на 5 залікових балів. Це означає вихід підопічних Оскара Ратулутри у плей-офф Юнацької ліги УЄФА!

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