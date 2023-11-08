Юнацька ЛЧ. Шлях чемпіонів, 2 раунд, перший матч

Рух U-19 – Мітьюлланд U-19 – 0:4

Голи: Крюгер-Йонсен, 17, Іхеаначо, 57, 71 (пен.), Крістьянссон, 87

Рух здолав боснійський Сараєво у попередньому раунді. Данці лише в серії пенальті переграли португальський Фамалікао. Львівський клуб вирішив зробити ставку на контратаки. На правому фланзі номінальні господарі (матч відбувається у польському місті Стальова Воля) виявляли особливу активність. Шайда на 9 хвилині саме звідти завдав першого удару на дві команди. Руст спокійно парирував. Суперники почали нагнітати, регулярно входячи до штрафного українців, і на 17 хвилині забили першим же своїм ударом. Стенлі Іхеаначо вирізав діагональ з правого напівфлангу, Мікель Крюгер-Йонсен прибрав захисника і викрутив у дальній правий кутик.

Рух U-19 – Мітьюлланд U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Обидві команди намагалися використовувати чисельні обрізки суперників і стандарти. Хоча Мітьюлланд зі старту прибрав м'яч у своє повне володіння і комбінував набагато цікавіше. Рух, навіть поступаючись у рахунку, сидів у глухій обороні, іноді вибігаючи у швидкі контри. Мітьюлланд атакував штрафний майданчик львів'ян постійними передачами з обох флангів. Тут і розрізні паси, і стіночки, і забігання за спини. Настільки часто і глибоко проникати у заповітну 20-метрову зону господарям не вдавалося і близько.

Один лише Іхеаначо мав шансів 3-4 забити. Зокрема, нігерієць, який не має жодного стосунку до знаменитого Келечі, не влучив у порожні ворота, по суті пролетівши повз м'яч. Ще одне взяття воріт гостей скасували через крихітний офсайд. У тому моменті Ванівського вже традиційно для звітної зустрічі просто розривали, але саме завдяки сейвам 18-річного Святослава Рух зберіг інтригу до перерви. За ударами в 1 таймі 2:7, за влучаннями у площину 2:5. Першу заміну на тренерській лаві вже почали готувати ще до свистка на перерву.

Перестановка в середині поля. Штокал замінив Бойка на 2 тайм. Трошки активності на початку другої половини, і знову бенефіс данців. Черговий вихід сам на сам з Ванівським, Іхеаначо не прошив голкіпера. Усе той же нігерієць приймає закидання з лівого краю штрафного, приймає на груди, ще один сейв голкіпера, але відскок – щасливий для Стенлі. Він таки забив свій м'яч. Навіть після втрат данців, які розкривають чималі зони простору, львів'яни виключно здалеку стріляють. Страшно рахувати кількість торкань у чужому штрафному українців і данців.

Дуже багато місця отримує Шайда праворуч, але таке враження, що всі сили вкладає в ривки, бо якість останнього пасу відверто шкутильгає. А це вже цікаво. Закидання через пів поля на Штокала, того збиває суперник. Дуже схоже на фол останньої надії, але поруч біг ще один захисник, тому лиш жовта. Олег Федор дуже невдало пробив над воротами. А в одній з наступних атак Крюгер-Йонсен прокинув повз Ванівського, який злегка зачепив ногу автора першого взяття воріт. Стенлі Іхеаначо оформив дубль (воротар вгадав, але не мав шансів потягнути) і пішов відпочивати.

І знову спокійно собі розігрують комбінації данці на лівому фланзі штрафного, розкатуючи вже у порожні ворота. Добре, що офсайд. Тут вже значно більше схоже на положення поза грою, ніж у першому скасованому голі. Крюгер-Йонсен крутить у дальній лівий кут – Ванівський тягне, добивання Йоханнесена приймає на себе те саме місце нижче пояса. Це вже 8 сейв 18-річного голкіпера Руха! Поперечина рятує львів'ян після розігращу кутового. Але це тільки відвернуло ненадовго вирок. Лівий захисник Крістьянссон підтримав порив Ліндекільде, накрутив Федора і влучно пробив.

Втрата данців завершилася виходом практично 2 на 2, але вигризли з цього лише кутовий, який вже традиційно завершився нічим. А ось Йоханнесен міг і 5 покласти. Знову випустили майже до воротарського, дозволивши спокійно пасувати та приймати і в центрі перед штрафним, і ліворуч в його межах. Матч-відповідь відбудеться 29 листопада в Данії, але по суті є вже формальністю.