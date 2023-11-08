Рух U-19 та Мітьюлланд U-19 зійдуться у першому поєдинку 2-го раунду шляху чемпіонів у Юнацькій лізі УЄФА. Дивіться склади команд та відеотрансляцію зустрічі на "Футбол 24".

Матч Рух U-19 – Мітьюлланд U-19 розпочнеться вже о 15:00 за київським часом у польському місті Сталь Мєлєц. Для виходу в наступний раунд необхідно здобути перемогу в двоматчевому протистоянні – матч-відповідь відбудеться 29 листопада. Гру можна безкоштовно переглянути на YouTube-каналі MEGOGO.

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Стартовий склад Рух U-19: Ванівський – Кітела, Турко, Холод, Поповський – Бойко, Федор, Хмельовський – Шайда, Квас – Панченко.

Стартовий склад Мітьюлланд U-19: Руст – Конрадсен, Андерсен, Б'єрге, Крістйанссон – Ліндекільде, Джабі, Йоргенсен – Іхеаначо, Волдбі, Крюгер-Йонсен.