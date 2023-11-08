Юношеская ЛЧ. Путь чемпионов, 2 раунд, первый матч

Рух U-19 – Митьюлланд U-19 – 0:4

Голы: Крюгер-Йонсен, 17, Ихеаначо, 57, 71 (пен.), Кристьянссон, 87

Рух одолел боснийский Сараево в предыдущем раунде. Датчане лишь в серии пенальти переиграли португальский Фамаликао. Львовский клуб решил сделать ставку на контратаки. На правом фланге номинальные хозяева (матч проходит в польском городе Сталевая Воля) проявляли особую активность. Шайда на 9 минуте именно оттуда нанес первый удар на две команды. Руст спокойно парировал. Соперники начали нагнетать, регулярно входя в штрафную украинцев, и на 17 минуте забили первым же своим ударом. Стенли Ихеаначо вырезал диагональ с правого полуфланга, Микель Крюгер-Йонсен убрал защитника и выкрутил в дальний правый угол.

Рух U-19 – Митьюлланд U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Обе команды пытались использовать многочисленные обрезки соперников и стандарты. Хотя Митьюлланд со старта прибрал мяч в свое полное владение и комбинировал намного интереснее. Рух, даже уступая в счете, сидел в глухой обороне, иногда выбегая в быстрые контры. Митьюлланд атаковал штрафную площадь львовян постоянными передачами с обоих флангов. Тут и разрезные пасы, и стеночки, и забегания за спины. Настолько часто и глубоко проникать в заветную 20-метровую зону хозяевам не удавалось и близко.

Один лишь Ихеаначо имел шансы 3-4 забить. В частности, нигериец, не имеющий никакого отношения к знаменитому Келечи, не попал в пустые ворота, по сути пролетев мимо мяча. Еще одно взятие ворот гостей отменили из-за крошечного офсайда. В том моменте Ванивского уже традиционно для отчетной встречи просто разрывали, но именно благодаря сейвам 18-летнего Святослава Рух сохранил интригу до перерыва. По ударам в 1 тайме 2:7, по попаданиям в створ 2:5. Первую замену на тренерской скамейке уже начали готовить еще до свистка на перерыв.

Перестановка в середине поля. Штокал заменил Бойко на 2 тайм. Немножко активности в начале второй половины, и снова бенефис датчан. Очередной выход один на один с Ванивским, Ихеаначо не прошил Ванивского. Все тот же нигериец принимает заброс с левого края штрафной, принимает на грудь, еще один сейв голкипера, но отскок счастлив для Стэнли. Он таки забил свой мяч. Даже после потерь датчан, которые раскрывают немалые зоны пространства, львовяне исключительно издали стреляют. Страшно считать количество касаний в чужой штрафной украинцев и датчан.

Очень много места получает Шайда справа, но такое впечатление, что все силы вкладывает в рывки, потому что качество последнего паса откровенно хромает. А это уже интересно. Заброс через полполя на Штокала, того сбивает соперник. Очень похоже на фол последней надежды, но рядом бежал еще один защитник, поэтому лишь желтая. Олег Федор очень неудачно пробил над воротами. А в одной из следующих атак Крюгер-Йонсен пробросил мимо Ванивского, который слегка задел ногу автора первого взятия ворот. Стэнли Ихеаначо оформил дубль (вратарь угадал, но не имел шансов потянуть) и пошел отдыхать.

И вновь спокойно себе разыгрывают комбинации датчане на левом фланге штрафной, раскатывая уже в пустые ворота. Хорошо, что офсайд. Здесь уже гораздо больше похоже на положение вне игры, чем в первом отмененном голе. Крюгер-Йонсен крутит в дальний левый угол – Ванивский тянет, добивание Йоханнесена принимает на себя то самое место ниже пояса. Это уже 8 сейв 18-летнего голкипера Руха! Перекладина спасает львовян после розыгрыша углового. Но это только отвлекло ненадолго приговор. Левый защитник Кристьянссон поддержал порыв Линдекильде, накрутил Федора и точно пробил.

Потеря датчан завершилась выходом практически 2 на 2, но выгрызли из этого лишь угловой, уже традиционно завершившийся ничем. А вот Йоханнесен мог и 5 положить. Снова выпустили почти во вратарскую, позволив спокойно пасовать и принимать и в центре перед штрафной, и слева в ее пределах. Ответный матч состоится 29 ноября в Дании.