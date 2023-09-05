УЄФА 5 вересня провів жеребкування кваліфікації Юнацької Ліги чемпіонів. З ким зіграє львівський Рух U-19, читайте на "Футбол 24".

Жеребкування кваліфікації Юнацької Ліги УЄФА 2023/24 у Шляху чемпіонів стартувало в 14:30 за Києвом у швейцарському Ньйоні. Україну на цьому етапі представлятиме Рух U-19.

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Львів'яни перед жеребкуванням потрапили у групу 1, де їхніми потенційними суперниками могли стати Нант (Франція), Спарта (Чехія), Лех (Польща), Пафос (Кіпр), Маккабі Хайфа (Ізраїль), Жиліна (Словаччина) та Сараєво (Боснія і Герцеговина). Загалом у жеребкуванні взяли участь 32 команди. За підсумками двох раундів визначаться 8 учасників плей-офф Юнацької Ліги УЄФА 2023/24.

У першому раунді кваліфікації Рух U-19 зіграє проти Сараєво. Матчі будуть зіграні 4 та 25 жовтня. У разі проходу боснійців львів'яни зіграють з переможцем пари Фамалікан (Португалія) – Мітьюлланд (Данія).

Україну у юнацькій ЛЧ представить і Шахтар, але "гірники" грають в іншому потоці – Шляху Ліги чемпіонів, де передбачений груповий турнір. Шахтар U-19, як і доросла команда, протистоятиме Барселоні, Порту і Антверпену.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Рух виграв чемпіонат України U-19, завдяки чому знову здобув право виступати в Юнацькій лізі УЄФА. У минулорічному розіграші євротурніру "жовто-чорні" дійшли до стадії 1/8 фіналу, вибивши Заглембе, Галатасарай та Інтер. Фатальним бар'єром для молоді Руха став Мілан.

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