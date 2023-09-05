УЕФА 5 сентября провел жеребьевку квалификации Юношеской Лиги чемпионов. С кем сыграет львовский Рух U-19, читайте на "Футбол 24".

Жеребьевка квалификации Юношеской Лиги УЕФА 2023/24 в Пути чемпионов стартовала в 14:30 по Киеву в швейцарском Ньоне. Украину на этом этапе будет представлять Рух U-19.

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Львовяне перед жеребьевкой попали в группу 1, где их потенциальными соперниками могли стать Нант (Франция), Спарта (Чехия), Лех (Польша), Пафос (Кипр), Маккаби Хайфа (Израиль), Жилина (Словакия) и Сараево (Босния и Герцеговина). Всего в жеребьевке приняли участие 32 команды. По итогам двух раундов определятся 8 участников плей-офф Юношеской Лиги УЕФА 2023/24.

В первом раунде квалификации Рух U-19 сыграет против Сараево. Матчи будут сыграны 4 и 25 октября. Поединки второго раунда состоятся 8 и 29 ноября. В случае прохода боснийцев львовяне сыграют с победителем пары Фамаликан (Португалия) – Митьюлланд (Дания).

Украину в юношеской ЛЧ представит и Шахтер, но "горняки" играют в другом потоке – Пути Лиги чемпионов, где предусмотрен групповой турнир. Шахтер U-19, как и взрослая команда, будет противостоять Барселоне, Порту и Антверпену.

Напомним, в сезоне 2022/23 Рух выиграл чемпионат Украины U-19, благодаря чему снова получил право выступать в Юношеской лиге УЕФА. В прошлогоднем розыгрыше евротурнира "желто-черные" дошли до стадии 1/8 финала, выбив Заглембе, Галатасарай и Интер. Роковым барьером для молодежи Руха стал Милан.

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