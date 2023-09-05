У вівторок, 5 вересня, відбулося жеребкування кваліфікації Юнацької Ліги УЄФА у Шляху чемпіонів. Результати читайте на "Футбол 24".

Жеребкування кваліфікації Юнацької Ліги УЄФА 2023/24 у Шляху чемпіонів стартувало в 14:30 за Києвом у швейцарському Ньйоні. Україну в цій сітці представляє Рух U-19. Є ще Шахтар, який грає в іншому потоці – Шляху Ліги чемпіонів, де передбачений груповий турнір. Шахтар U-19, як і доросла команда, протистоятиме Барселоні, Порту і Антверпену.

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У жеребкуванні взяли участь 32 команди, які були поділені на 4 групи. Команди з України та Білорусі зіграти між собою не могли. За підсумками двох раундів визначаться 8 учасників плей-офф Юнацької Ліги УЄФА 2023/24.

Рух у першому раунді зіграє проти команди Сараєво. Якщо українці пройдуть цей бар'єр, то у другому раунді протистоятимуть переможцю пари Фамалікан (Португалія) – Мітьюлланд (Данія).

Результати жеребкування першого раунду Юнацької Ліги УЄФА:

Лех Познань – Нант

Пафос – Жиліна

Рух – Сараєво

Маккабі Хайфа – Спарта Прага

АЗ – Клайпеда

Мальме – ГІК

Мольде – Хемілтон Академікал

Фамалікан – Мітьюлланд

Туран – Шериф

Універсітатя Крайова – Партизан

Олімпіакос – Лечче

Динамо Мінськ – Лудогорець

Марібор – Майнц

Гент – Базель

Динамо Загреб – Істанбул Башакшехір

Габала – Академія Пушкаша.

Результати жеребкування другого раунду Юнацької Ліги УЄФА:

Матчі будуть зіграні 4 та 25 жовтня. Поєдинки другого раунду відбудуться 8 і 29 листопада.

У сезоні 2022/23 Рух виграв чемпіонат України U-19, завдяки чому знову здобув право виступати в Юнацькій лізі УЄФА. У минулорічному розіграші євротурніру "жовто-чорні" дійшли до стадії 1/8 фіналу, вибивши Заглембе, Галатасарай та Інтер. Фатальним бар'єром для молоді Руха став Мілан.

Нагадаємо, переможцем Юнацької Ліги УЄФА 2022/23 став нідерландський АЗ, який у фіналі розбив Хайдук з рахунком 5:0.

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