Плохие новости клуб узнал в день матча 11-го тура УПЛ против львовского Руха. Однако это не помешает команде уже через несколько часов выйти на футбольное поле.

Рух – Мариуполь: анонс матча УПЛ

По информации Футбол NEWS, положительные тесты сдали наставник команды Остап Маркевич и 7 футболистов. Отмечается, что в распоряжении тренерского штаба достаточно здоровых игроков, чтобы провести встречу с Рухом.

"Были симптомы у меня, но сейчас самочувствие уже лучше. Но лучше не выходить к людям. Мы с Рухом сегодня будем играть, как и со Львовом через неделю. Мы же говорили, что мы за то, чтобы играть. У нас есть люди, мы можем играть", – сказал Маркевич.

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