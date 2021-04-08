Наибольшее количество игроков в команду лучших довольно неожиданно отправил Челси – сразу четверо подопечных Тухеля составили костяк, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Челси одолел Порту – "драконы" были лучше, но заявку на полуфинал ЛЧ сделала команда Тухеля

Среди них голкипер Менди, защитники Аспиликуэта и Чилвелл и хавбек Маунт. Чуть меньшее представительство у ПСЖ – к Мбаппе и Неймару присоединился Маркиньос. Реал и Манчестер Сити имеют в команде недели по два своих футболиста – Асенсио и Винисиус из Мадрида и де Брюйне и Фоден из Манчестера.

К слову, матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся меньше, чем за неделю – 13 и 14 апреля.

ПСЖ перестрелял Баварию: феерический фарт Парижа, гениальный матч Киммиха, триумф Наваса, звёздное шоу Мбаппе и Неймара