Найбільшу кількість гравців до команди найкращих досить несподівано відрядив Челсі – одразу четверо підопічних Тухеля склали кістяк, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

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Серед них голкіпер Менді, захисники Аспілікуета та Чілвел та хавбек Маунт. Трохи менше представництво у ПСЖ – до Мбаппе та Неймара приєднався Маркіньйос. Реал та Манчестер Сіті мають у команді тижня по два своїх футболісти – Асенсіо та Вінісіус з Мадрида та де Брюйне і Фоден з Манчестера.

До слова, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться менше, ніж за тиждень – 13 та 14 квітня.

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