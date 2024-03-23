"Если Мбаппе не может четко ответить о своем будущем, то все понятно – он подпишет контракт с Реалом. Он объявит об этом перед Евро, когда ПСЖ вылетит из Лиги чемпионов. Если же ПСЖ вдруг дойдет до финала, то он будет ждать вылета Реала. Это может произойти уже против Манчестер Сити или в полуфинале.

Мбаппе впервые нарушил молчание по трансферу из ПСЖ – звезда не скрывает дедлайн

Ему нужно избежать конфронтации между ПСЖ и Реалом. Пока существует вероятность того, что состоится противостояние ПСЖ и Реала, Мбаппе ничего не будет объявлять. Именно поэтому он говорит, что его решение будет принято до Евро. К тому времени Лига чемпионов точно закончится", – цитирует Ротена Le10Sport.

Напомним, Мбаппе не спешит подписывать новый контракт с ПСЖ. Почти не остается сомнений, что нападающий летом присоединится к Реалу свободным агентом.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?